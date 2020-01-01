AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى الجنوب.. الإفطار لحوم.. والغداء فول.. ومشروب المقاهي الرئيسي الجبنة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
أجمل ما في الجنوب، أهله .. وأطيب ما في الجنوب، سكانه .. هنا طيبة وسلام يصل إلى حدود بعيدة في مراتب الطيبة، لا صراعات، لا أنانية، حتى أنهم يقولون في أمثالهم الشعبية "الناس بالناس ورب العباد للكل" .. نتحدث عن سكان جنوب محافظة البحر الاحمر من أهل القبائل الذين احتفظوا بعادات وتقاليد وممارسات يومية مازالت حتى اليوم لم تتغير.

هم الاكثر استمتاعا بها وكل من يزور المكان ومن تلك العادات والممارسات التي تختلف عن باقى المدن المصرية وتتميز بها تلك المنطقة الكافيهات ومشروباتها والمطاعم وما تقدمه من طعام.

يقول الباحث البيئى "على دورا" من ابناء الجنوب ان المقهى الشعبي في مدينة شلاتين يقدم لزبائنه مشروب "الجبنة" وهو مشروب شعبي في منطقة المثلث عبارة عن بن أخضر يتم تحميصه وطحنه حبات البن ومن ثم إضافة قطع الزنجبيل إليه بعد طحنها هي الأخرى، وفي الأخير يوضع هذا الخليط في آنية مصنوعة من الألومنيوم تسمى الجبنة.

ويضيف: من غرائب وعجائب الأمر في حلايب وشلاتين، أن مطاعم اللحوم الحمراء هي التي تفتح أبوابها أولا، وتبدأ في تقديم قطع اللحم و كبدة الضأن لزبائنها عند السادسة صباحًا، ثم تنعكس الآية تمامًا لتجد مطاعم الفول بدأت في ممارسة نشاطها من بعد الظهر وحتى موعد العشاء.. في حالة تقمص نادر بين نقيضين يقوم كل طرف فيها بدور الآخر.

وأشار دورا : انه تفضل الناس في هذه المنطقة أن تفطر باللحم، ولعل لحياتهم القديمة وثقافتهم سبب في ذلك، إذ كانت هذه الصحراء وقبل أن تتحول إلى محمية طبيعية نهايات الثمانينات تعج بالغزال المصري والكباش وما لذ وطاب من الصيد، وكان الرجل من أبناء المنطقة لا يحتاج سوى الخروج من منزله صباحَا ليصطاد غزالة يؤمن من خلالها وجبة إفطار دسمة أو عشاء فاخر له ولأسرته.
فى الجنوب.. الإفطار لحوم.. والغداء فول.. ومشروب المقاهي الرئيسي الجبنة
فى الجنوب.. الإفطار لحوم.. والغداء فول.. ومشروب المقاهي الرئيسي الجبنة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى مولده.. معجزات النبي

يختصر الطريق لـ 150 دقيقة| وزير النقل يصل الغردقة فى رحلة الخط الجديد من شرم الشيخ | صور

أي حاجة ببلاش | ثلاجة الخير تظهر لأول مرة بالمنيا

غيرته على أنثاه تصل للقتل.. شاهد كيف تمت السيطرة على جمل غاضب؟.. فيديو

قبائل من بلدنا.. العبابدة أحفاد الزبير حماة الصحراء الشرقية بالبحر الأحمر

قبائل من مصر.. البشارية نفوس طيبة لا تكره والجبنة أهم مشروب يتناولونه

ترشيحاتنا

1 يناير..ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك

تفاصيل مؤلمة.. مقتل آسيوية وابنتيها في إمارة عجمان

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

رئيس الوزراء يتفقد ممشى أهل مصر بكورنيش النيل

مروحيات عسكرية تهبط داخل السفارة الأمريكية في بغداد

بــ 4 ملايين ريال..رجل أعمال يتهم والدته بالإرهاب وتمويل جماعات متطرفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي وسط أسوان .. فيديو وصور

أم تستخدم حيلة ذكية لمنع أطفالها من الانشغال بالموبايل أثناء الأكل|شاهد

بعد الأسعار الجديدة.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر 2020..صور