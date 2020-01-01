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رياضة

رضا عبدالعال في مهمة قوية مع بلدية المحلة أمام فاركو بالقسم الثاني

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:15 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
يحل فريق فاركو ضيفا على منافسه بلدية المحلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب " البلدية " ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .

ويسعى فريق بلدية المحلة بقيادة المدير الفني رضا عبدالعال لمواصلة مسيرة الانتصارات الناجحة وتحقيق الثلاث نقاط والدخول في منافسة الصعود للدوري الممتاز .

على جانب آخر يسعى فريق فاركو للمحافظة علي صدارة جدول الترتيب والابتعاد عن الوصيف غزل المحلة بقدر الإمكان حتي يحسم أمر التأهل إلى الممتاز مبكرا .

ويحتل فريق فاركو المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 22 نقطة بينما جاء فريق بلدية المحلة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.
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