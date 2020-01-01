رضا عبدالعال في مهمة قوية مع بلدية المحلة أمام فاركو بالقسم الثاني

يحل فريق فاركو ضيفا على منافسه بلدية المحلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب " البلدية " ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .



ويسعى فريق بلدية المحلة بقيادة المدير الفني رضا عبدالعال لمواصلة مسيرة الانتصارات الناجحة وتحقيق الثلاث نقاط والدخول في منافسة الصعود للدوري الممتاز .



على جانب آخر يسعى فريق فاركو للمحافظة علي صدارة جدول الترتيب والابتعاد عن الوصيف غزل المحلة بقدر الإمكان حتي يحسم أمر التأهل إلى الممتاز مبكرا .



ويحتل فريق فاركو المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 22 نقطة بينما جاء فريق بلدية المحلة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.