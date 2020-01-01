رضا عبدالعال في مهمة قوية مع بلدية المحلة أمام فاركو بالقسم الثاني

يحل فريق فاركو ضيفا على منافسه بلدية المحلة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب " البلدية " ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري .
ويسعى فريق بلدية المحلة بقيادة المدير الفني رضا عبدالعال لمواصلة مسيرة الانتصارات الناجحة وتحقيق الثلاث نقاط والدخول في منافسة الصعود للدوري الممتاز .
على جانب آخر يسعى فريق فاركو للمحافظة علي صدارة جدول الترتيب والابتعاد عن الوصيف غزل المحلة بقدر الإمكان حتي يحسم أمر التأهل إلى الممتاز مبكرا .
ويحتل فريق فاركو المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 22 نقطة بينما جاء فريق بلدية المحلة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.
ويسعى فريق بلدية المحلة بقيادة المدير الفني رضا عبدالعال لمواصلة مسيرة الانتصارات الناجحة وتحقيق الثلاث نقاط والدخول في منافسة الصعود للدوري الممتاز .
على جانب آخر يسعى فريق فاركو للمحافظة علي صدارة جدول الترتيب والابتعاد عن الوصيف غزل المحلة بقدر الإمكان حتي يحسم أمر التأهل إلى الممتاز مبكرا .
ويحتل فريق فاركو المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني برصيد 22 نقطة بينما جاء فريق بلدية المحلة في المركز الخامس برصيد 15 نقطة.