أول تعليق من المرشد الإيراني على الغارات الأمريكية في العراق

أدان المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، الغارات الأمريكية على مواقع الحشد الشعبي في العراق.



وقال "خامنئي" في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "إنني والحكومة والشعب الإيراني، ندين بشدة جريمة أمريكا الأخيرة في العراق".



وأضاف أن الأمريكيين يثأرون وينتقمون لتنظيم داعش بعد أن انتصر عليهم الحشد الشعبي ودحرهم من أماكنهم.



وكان عدد من أنصار الحشد الشعبي وكتائب حزب الله في العراق، اقتحموا أمس الثلاثاء، المنطقة الخضراء في بغداد وتوجهوا إلى مبنى السفارة الأمريكية، للاحتجاج على الغارات الأمريكية، حيث تم حرق البوابة الرئيسية لها واقتحامها.



وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران المسؤولية الكاملة عن اقتحام السفارة، قائلا إن الولايات المتحدة تتوقع "أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".