خبير اقتصادي: 2020 يشهد انطلاقة في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية..فيديو

قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادى: إن الاستثمار يقوم على عاملين أساسين هما عنصر الامان وعنصر التشريعات والأمن السياسى فى الدولة وفقًا للتقارير الدولية، لافتًا إلى ان الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية منها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون الإصلاح الهيكلى والإصلاح الواقى للمستثمرين.



وأضاف الدكتور كريم عادل، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن القوانين تساعد وتساهم فى جذب العديد من الاستثمارات فى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الموحد عمل على زيادة نسبة الاستثمار الأجنبى فى عام 2019م.



وتابع أنه تم تذليل العديد من العوائق التى كانت تعيق المستثمرين وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد، والخدمة الإلكترونية، مؤكدًا أن عملية الاستثمار والمعاملات المباشرة أصبحت تسير بشكل طبيعى دون أى معوقات .



وأوضح أنه وفقًا لما نص عليه قانون الاستثمار الموحد لخص الكثير من الاجراءات الخاصة والمتطلبات اللازمة للتخصيص وساعد الشركات القديمة للتوسع وأتاح الفرصة للمشروعات الجديدة على الدخول للسوق المصرى.



وأكد أن عام 2020 سيشهد انطلاقة فى عدة مجالات مختلفة وفقًا لخريطة وزارة الاستثمار، ومن أهم تلك القطاعات الكهرباء والطاقة الشمسية وقطاع النفط والغاز.

