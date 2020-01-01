محافظ أسيوط: استمرار شن الحملات الرقابية لضبط الأسواق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن الحملات الرقابية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد المخالفات والوقوف عليها.



ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية من مديريات التموين والصحة والطب البيطري وإدارتهم الفرعية بالمراكز بشن الحملات الرقابية الدورية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من مدى صلاحية السلع المقدمة للمواطنين ومتابعة الأسعار مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم أن رئاسة المركز شنت بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة حملة مكبرة لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات أسفر عنها تحرير ١٥ محضرًا شملت ١٠ محاضر صحة و٥ محاضر تموين مؤكدًا على تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة لمتابعة الأسواق ورصد المخالفات والوقوف عليها.



كما نفذت الوحدة المحلية لحي غرب حملة على الأسواق ومنافذ البيع بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين أسفر عنها ضبط كميات كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر ولحوم فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم إعدام المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.