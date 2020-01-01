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رياضة

فايلر يشرح للاعبي النادي الأهلي نقاط القوة والضعف في فريق مصر المقاصة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:11 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء وذلك بفندق إقامة الفريق.

وتأتي المحاضرة كتعليمات أخيرة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للاعبين، قبل مواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز اليوم.

ويشرح السويسري خلال المحاضرة كافة التعليمات الخاصة بالمباراة، وتحديد طريقة اللعب ومواطن القوة في المنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.
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