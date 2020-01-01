نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات.. صور

تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أعمال امتحانات نصف العام الجامعى بعدد من كليات الجامعة.



وشملت جولة المغربى كليات الفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والطب البيطرى والزراعة بمشتهر كما تفقد أعمال الامتحانات بفرع الجامعة الجديد بالعبور.



واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات والتصحيح طبقا للقواعد المنظمة التي أقرها مجلس جامعة بنها وقطاع شئون التعليم والطلاب، مؤكدًا على أهمية تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات.



وأشاد المغربى بدور إدارة الكليات التى زارها في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات.



رافق المغربى خلال جولته الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى والدكتور كريم الدش المدير الأكاديمى لفرع الجامعة بالعبور ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية.