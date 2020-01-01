الأكاديمية الوطنية للتدريب: وزير التنمية المحلية يلتقي بنواب المحافظين الجدد

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي التقى بنواب المحافظين الجدد ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي المكثف لهم.



بدأ اللواء محمود شعراوي المحاضرة بالترحيب بالنواب الجدد، مشددا على ثقل المسؤولية التي وكلت إليهم، وأهمية دور كل نائب ومحافظته في مواجهة وحل المشكلات والتطوير المستمر.



عرض اللواء محمود شعراوي محاور الوزارة ودورها في التنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتقديم الخدمات المحلية وتطبيق اللامركزية والحوكمة، والتطوير المستمر لرؤية الوزارة وتطوير هيكلها التنظيمي، وتنسيقها مع اللجان المختصة في مواجهة التعديات والمخالفات، والاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبها وتطوير منظومة التخطيط.



كما أكد على ضرورة ملامسة أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين، والصبر في حل المشكلات، والتعاون مع الإعلام فيما يخص مصلحة الوطن والمواطنين، والبحث عن الأفكار والمبادرات لصالح المواطنين وتنفيذها.



جاء البرنامج التدريبي المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدريب الثلاثة وعشرين نائب الذين أدوا اليمين الدستورية في آخر نوفمبر الماضي، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.



وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



