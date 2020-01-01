مصرع شاب وإصابة 3 في حوادث منفصلة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه كما أصيب 3 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادثي تصادم بمركزى إيتاي البارود ودمنهور وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والمصابين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغين الأول من مستشفي ايتاي البارود، يفيد بوصول مصابين بحادث عبور مشاة نتيجة اصطدام بتوك توك طريق " أمليط- إيتاي البارود".



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين وهم كل من:" محمد عماد السيد" 12سنة، "يوسف صبحي السيد" 10سنوات، مصابين بجروح و متفرقة بانحاء الجسم .



وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص بطريق الزراعى مدخل" حوش عيسي - دمنهور". وأسفر الحادث عن إصابة" كرلس سامح مترى ابراهيم خليل" 21 سنة، ووفاة "سامح مترى ابراهيم خليل" 63 سنة.



وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى التعليمى بدمنهور الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.