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أخبار البلد

التضامن: بدء تسجيل الدفعة 94 من الخدمة العامة اليوم

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى قرارًا بتكليف الدفعة 94 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 2/2/2020.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2019، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دورثان لعام 2019.

كما أكدت الوزارة أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من اليوم 1/1/2020.

ويذكر أن الخدمة العامة هى أحد آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية ، وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة فى الجهاز الإدارى للدولة من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة وأسر منتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية والنيابات وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين بالإضافة إلى خدمات الطفولة والخدمات التعليمية .
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