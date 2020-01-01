رسميا.. واين روني ينضم إلى فريق ديربي كاونتي بالدوري الإنجليزي

أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي لكرة القدم المشارك فى بطولة "تشامبيونشيب" مساء اليوم الأربعاء من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تعاقده مع اللاعب المخضرم واين روني.



وأكد البيان الرسمي الصادر من الفريق أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا وقع اليوم عقدًا مدته سنة ونصف حتى يونيو القادم من عام 2021 ، مع خيار تمديد العقد لعام آخر.



وسيحصل أسطورة مانشستر يونايتد على القميص رقم 32 ، ويمكن أن يشارك لأول مرة في مباراة ديربي كاونتي التي سيخوضها على أرضه ضد بارنسلي يوم الخميس المقبل .



وبالإضافة إلى توقيع العقد ، فقد أكد نادي ديربي كاونتي أن واين روني سيعمل كمساعد تحت قيادة المدرب فيليب كوكو ، وسيواصل تطوير نفسه حتى الحصول على شهادة التدريب الاحترافي.



جدير بالذكر أن واين روني كان يتدرب مع ديربي كاونتي منذ نهاية نوفمبر الماضي بسبب عدم التزامه مع أي فريق ، بعد أن لعب أكثر من 700 مباراة وسجل 300 هدفًا مع الأندية التي لعب معها .