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أخبار العالم

انسحاب جميع عناصر الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية في بغداد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:14 م
عناصر الحشد الشعبي
عناصر الحشد الشعبي أمام السفارة الأمريكية في بغداد
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شيماء مصطفى
أعلن التلفزيون العراقي، اليوم الأربعاء، عن انسحاب أنصار الحشد الشعبي بالكامل من محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان أنصار كتائب حزب الله في العراق، والحشد الشعبي حاولوا اليوم الأربعاء، اقتحام البوابة الأولى للسفارة الأمريكية في بغداد، في تجدد للمظاهرات بعد يوم عصيب، لكن قوات الأمن الأمريكية ردت بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني، إن ستة أشخاص من الحشد الشعبي أصيبوا بحالات اختناق أمام السفارة الأمريكية ببغداد.

وأضاف المصدر أن المتظاهرين حرقوا الإطارات وردت القوات الأمريكية بقنابل الغاز المسيل للدموع من داخل السفارة.

وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية الهجوم على سفارة بلاده في بغداد أمس الثلاثاء وحرق بواباتها، وقال: سنحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجوم على السفارة في العراق.

وأبلغت الولايات المتحدة 4 آلاف جندي أمريكي من قوات الانذار، بحزم حقائبهم لنشر محتمل في الأيام المقبلة بعد أن حاول المئات من رجال الميليشيات المدعومين من إيران اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.

واستدعت إيران، اليوم الأربعاء، سفير سويسرا، الذي يرعى المصالح الأمريكية في طهران، وذلك عقب تحميل الولايات المتحدة لها مسؤولية الهجوم على السفارة في بغداد.

ووفقًا لوكالة "إرنا"، أبلغت الخارجية الإيرانية، السفير السويسري، احتجاجها على اتهام واشنطن لها بالوقوف وراء الاعتداءات على السفارة الأمريكية في العراق.
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