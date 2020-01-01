جمال الغندور يكشف صحة هدف الأهلي الأول من عدمه في مرمى الاتحاد .. فيديو

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة كواليس احتساب الوقت بدل الضائع فى مباراة النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.



قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": هدف الأهلي الأول في مرمى الاتحاد السكندرى جاء بعد احتساب حكم اللقاء دقيقتين وقتا بدل ضائع وحينما تم تنفيذ لاعب الأهلي الضربة الركنية التي تم إحراز الهدف منها جاء خلال الوقت المحتسب بدل الضائع لكن تنفيذ الضربة الركنية هو الذي جاء بعد انتهاء الدقيقتين بثوان بسيطة ولا يمكن أن يقال عنها زيادة عن الوقت المحتسب.



وعن تساهل الحكام فى تضييع حراس المرمى الوقت قال : يجب التصدى لتلك الظاهرة وتلك تعليمات اللجنة الرئيسية لكن الحكم يتعرض لتوجيه اتهامات إليه بزيادة الوقت بدل الضائع مجاملة للفرق الكبيرة.



أضاف: لا نقبل أن حكم المباراة "ميحسبش وقت بدل ضائع" فى حال قيام أى عنصر داخل الملعب باضاعة الوقت وايضا لا نقبل أن يتم توجيه اتهامات إليه بمجاملة كبار الأندية.



أشار إلى ان اللجنة تتحدث مع الحكام عن طريق مراقب الملعب ومراقب الفيديو وبعدها اللجنة الفنية التى تقوم بتحليل الحالات على أن يتم تطبيق عقوبات سرية حيال أية أخطاء صادرة من قضاة الملاعب داخل المستطيل الأخضر.

