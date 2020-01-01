AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خرج من غرفة العمليات.. سعد سمير يجري جراحة ناجحة في وتر أكيليس.. تفاصيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:37 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الرياضة
أجرى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جراحة ناجحة فى ألمانيا، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس.

وخرج اللاعب من غرفة العمليات، ومتواجد حاليًا فى غرفة الإفاقة.

واستمرت الجراحة أكثر من ثلاث ساعات ونصف، حيث بدأت فى الحادية عشر صباحًا .

وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وخالد محمود طبيب الفريق بالإطمئنان على اللاعب، من خلال اتصال هاتفى.

ومن المقرر، أن يمكث مدافع الأهلى فى ألمانيا لمدة عشرة أيام، ثم يعود للقاهرة، لخوض برنامج تأهيلى.

وسيعود سعد سمير إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا؛ للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطع في وتر أكيليس.. سعد سمير يغيب عن الأهلي ٨ أشهر

عقب تأكد غيابه 8 أشهر.. رسالة دعم مؤثرة من الأهلي لـ سعد سمير

سعد سمير يخضع لجراحة بعد إصابته في مباراة بلاتينيوم

إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه.. حارس الزمالك يدعم سعد سمير عقب الاصابة

روائح الجيل الذهبي.. قصة سعد سمير من مجاورة الكبار إلى جحيم الإصابات

الأهلي يبدأ إجراءات سفر سعد سمير إلى ألمانيا

ترشيحاتنا

فى عيد ميلاده.. آيتن عامر تحتضن زوجها بإطلالة بسيطة.. فيديو

لو عند إمساك.. تاكل إيه | اِعرف معانا

بسبب التدخل التركي في ليبيا .. رد عنيف من نجيب ساويرس على قيادي إخواني

يعشق إثارة الجدل | شاهد.. احتفال أحمد الفيشاوي بليلة رأس السنة

جمال الغندور: هدف قفشة تسلل وضربة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة .. فيديو

فرانس 24: هذا اللاعب هو الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في افريقيا 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا ؟

بسبب الموبايل.. شجار واعتداء بالضرب داخل صالة سينما | شاهد

خسارة الوزن وهشاشة العظام.. 6 فوائد صحية لـ لعبة الترامبولين