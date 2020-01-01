خرج من غرفة العمليات.. سعد سمير يجري جراحة ناجحة في وتر أكيليس.. تفاصيل

أجرى سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جراحة ناجحة فى ألمانيا، بعدما تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيليس.



وخرج اللاعب من غرفة العمليات، ومتواجد حاليًا فى غرفة الإفاقة.



واستمرت الجراحة أكثر من ثلاث ساعات ونصف، حيث بدأت فى الحادية عشر صباحًا .



وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وخالد محمود طبيب الفريق بالإطمئنان على اللاعب، من خلال اتصال هاتفى.



ومن المقرر، أن يمكث مدافع الأهلى فى ألمانيا لمدة عشرة أيام، ثم يعود للقاهرة، لخوض برنامج تأهيلى.



وسيعود سعد سمير إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا؛ للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة.



