AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني في الإمارات بسبب الفلوس

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:45 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الفن
تستضيف ريل سينما بـ دبي مول الفنان تامر حسني لحضور فيلمه الحالي "الفلوس" وسط جمهوره يوم الخميس 2 يناير.

ونشر تامر حسني صورة بوستر فيلم "الفلوس" علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".

وعلق "تامر" علي الصورة قائلا: "ريل سينما دبي مول تستضيف النجم المصري تامر حسني غدا الخميس 2 يناير في تمام الساعة السابعة مساء لحضور فيلمه الحالي الفلوس وسط جمهوره الكريم بعد ان حقق فيلمه في الاسبوع الاول اعلي ايردات السينما المصرية والعربية بل تخطي جميع الافلام العالمية بدولة الامارات والشرق الاوسط.

ومن ناحية اخري حققت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسنى، ١٥ مليون مشاهدة واستماع في أسبوعين، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية الدعائية التى طرحت خلال فيلمه الجديد "الفلوس".

وحقق فيلم"الفلوس" خلال 4 أيام إيرادات تصل إلى ٨ ملايين ونصف المليون داخل مصر و٣٠ مليونا في جميع سينمات الوطن العربي ليصل إجمالي الإيرادات إلى ٣٨ مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حصوله على جائزة جينيس ريكورد.. محمد هنيدي يهنئ تامر حسني

تركى آل الشيخ يهنئ تامر حسنى بعد حصوله على جائزة جينيس ريكورد

زينة تشوق الجمهور لـ «الفلوس» وتنشر صورة من كواليس الفيلم

تامر حسني وخالد الصاوي وزينة يحتفلون بعرض «الفلوس».. الصور كاملة

فيلم الفلوس لـ تامر حسني يتصدر الأثر بحثا على جوجل وتويتر

بعد عرض الفلوس.. ريم البارودي لـ زينة: سعيدة إني دخلت الفيلم

ترشيحاتنا

لو عند إمساك.. تاكل إيه | اِعرف معانا

شاهد .. كهربا يثير جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بسبب الامتحان

بـ 13 مدينة جديدة.. تعرف على شروط وطريقة التقديم على شقق سكن مصر و دار مصر

5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020

بعد الأسعار الجديدة.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر 2020..صور

جمال الغندور: هدف قفشة تسلل وضربة جزاء الزمالك أمام إنبي غير صحيحة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا ؟

بسبب الموبايل.. شجار واعتداء بالضرب داخل صالة سينما | شاهد

خسارة الوزن وهشاشة العظام.. 6 فوائد صحية لـ لعبة الترامبولين