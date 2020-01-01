تامر حسني في الإمارات بسبب الفلوس

تستضيف ريل سينما بـ دبي مول الفنان تامر حسني لحضور فيلمه الحالي "الفلوس" وسط جمهوره يوم الخميس 2 يناير.



ونشر تامر حسني صورة بوستر فيلم "الفلوس" علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام".



وعلق "تامر" علي الصورة قائلا: "ريل سينما دبي مول تستضيف النجم المصري تامر حسني غدا الخميس 2 يناير في تمام الساعة السابعة مساء لحضور فيلمه الحالي الفلوس وسط جمهوره الكريم بعد ان حقق فيلمه في الاسبوع الاول اعلي ايردات السينما المصرية والعربية بل تخطي جميع الافلام العالمية بدولة الامارات والشرق الاوسط.



ومن ناحية اخري حققت أغنية "حلو المكان" للنجم تامر حسنى، ١٥ مليون مشاهدة واستماع في أسبوعين، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى الأغنية الدعائية التى طرحت خلال فيلمه الجديد "الفلوس".



وحقق فيلم"الفلوس" خلال 4 أيام إيرادات تصل إلى ٨ ملايين ونصف المليون داخل مصر و٣٠ مليونا في جميع سينمات الوطن العربي ليصل إجمالي الإيرادات إلى ٣٨ مليون جنيه.



تدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".