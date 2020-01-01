AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل يجوز للمحجور عليه إخراج زكاة المال؟ الإفتاء تجيب

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:57 م
محمد صبري عبد الرحيم
هل يجوز للمحجور عليه إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟، سؤال حائر ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقالت دار الإفتاء، إن على المحجور عليه إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.

حكم إخراج زكاة المال على أموال القُصَّر وما الحجور عليه
أكدت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم.

جاء ذلك في إجابتها عن سؤال عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟».

وأوضحت أن جمهور العلماء استندوا في ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، كقوله تعالى: «خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (التوبة :103)، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ في فقرائهم» رواه مسلم. والقُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، فَلتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء.

وتابعت: للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

اقرأ أيضًا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يصح إخراج زكاة المال فى تجهيز عروسة ؟

هل تجب الزكاة على مال الأطفال؟.. على جمعة يجيب

على أي شخصٍ تُفرض الزكاة.. الإفتاء تجيب

هل الذهب المدخر لتجهيز الفتيات عليه زكاة ؟.. أستاذ فقه يجيب

هل السحب من رأس المال بالبنك قبل بلوغ الحول بأيام يسقط الزكاة؟ | الإفتاء ترد

أمين الفتوى لـ تارك الزكاة: وقاية لك ولا تلؤمن غير نفسك.. فيديو

ترشيحاتنا

علي جمعة: الطريق إلى الله يبدأ بـ4 أمور أبرزها قلة الأكل والنوم

اخبار الرياضة.. أزمة تؤخر قيد كهربا.. الخطيب على كرسي متحرك.. تحذير للاعبي الزمالك

طلب عاجل لـ كارتيرون من إدارة الزمالك.. تعرف عليه

غياب أندية الممتاز.. مسئولو مراكز الشباب ودوري القسمين الثاني والثالث تلبي دعوة مرتضى منصور

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد

تعرف على رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد

رئيس بني عبيد: مرتضى منصور رجل الساعة ولجنة الجبلاية غير شرعية.. صور