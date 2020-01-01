AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد اللمسات النهائية للأعمال بمسجد الرحمة قبل افتتاحه

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:18 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء بتفقد اللمسات النهائية بمسجد الرحمة بمدينة طور سيناء والمقرّر افتتاحه بعد غد الجمعة بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

والمسجد منشأ على غرار مسجد الصحابة بشرم الشيخ، وشيد المسجد بجهود أهلية من الشيخ سالم جبيلي حسان من قبيلة المزينة وأشرف عليه مجموعة من المتطوعين وتكلف ما يزيد على 8 ملايين جنيه وبني بطراز فاطمي.

وأكد المهندس فؤاد توفيق المعماري، الذي صمم مسجد الصحابة أن مسجد الرحمة بطور سيناء تحفة معمارية فريدة علي الطراز الفاطمي مشيرا إلي أنه أخذ أشكالاً من مسجد الصحابة ومسجد المصطفى بشرم الشيخ.

ورافق المحافظ اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام، وفوزي همام، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنميه والشيخ إسماعيل الراوي مدير عام اوقاف جنوب ورؤساء مجلس المدن، ومديرو المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة.
محافظ جنوب سيناء يتفقد اللمسات النهائية للأعمال بمسجد الرحمة قبل افتتاحه
محافظ جنوب سيناء يتفقد اللمسات النهائية للأعمال بمسجد الرحمة قبل افتتاحه
محافظ جنوب سيناء يتفقد اللمسات النهائية للأعمال بمسجد الرحمة قبل افتتاحه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي

ورم فى الرجلين وبنام ساعتين.. داليا البحيري: بعاني من دخولي المطبخ.. فيديو

ما الأجمل؟.. 10 صور تكشف أناقة إطلالات دنيا سمير غانم في عيد ميلادها

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

حكم الوضوء في الحمام

مرتضى منصور : اجتماع يوم 7 يناير في نادي الزمالك ضد لوائح الجبلاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد