محافظ جنوب سيناء يتفقد اللمسات النهائية للأعمال بمسجد الرحمة قبل افتتاحه

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء بتفقد اللمسات النهائية بمسجد الرحمة بمدينة طور سيناء والمقرّر افتتاحه بعد غد الجمعة بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.





والمسجد منشأ على غرار مسجد الصحابة بشرم الشيخ، وشيد المسجد بجهود أهلية من الشيخ سالم جبيلي حسان من قبيلة المزينة وأشرف عليه مجموعة من المتطوعين وتكلف ما يزيد على 8 ملايين جنيه وبني بطراز فاطمي.





وأكد المهندس فؤاد توفيق المعماري، الذي صمم مسجد الصحابة أن مسجد الرحمة بطور سيناء تحفة معمارية فريدة علي الطراز الفاطمي مشيرا إلي أنه أخذ أشكالاً من مسجد الصحابة ومسجد المصطفى بشرم الشيخ.



