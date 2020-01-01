سامح الصريطي يدعم إطلاق المشروع الوطني الشبابي للفنون 12 يناير

يشارك الفنان سامح الصريطي بملتقي القوة الناعمة للسلام العالمي فى دروته الثانية، بمسرح مكتبة مصر الجديده 12 يناير 2020 فى أستضافة الدكتور نبيل حلمي عميد كلية الحقوق سابقًا.



وسيطلق أثناء الملتقى المشروع الوطني الشبابي للفنون لمبادرة 1000 كاتب، وذلك بحضور اللجنة الاستشارية للمبادرة ومشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والمؤثرة في مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والاجتماعية والسياسية وسيعلن الفترة القادمة عن باقي الشخصيات المشاركة.



جدير بالذكر أن الدوره الأولي من الملتقي حققت نجاحا كبيرا على المستوى المحلي والدولي وشارك فيها كثير من الشخصيات العامة والسفراء والوزراء والفنانين.



وكانت هناك توصيات كثيرة اهمها دعم الشباب ومن هنا سنطلق المشروع الوطني الشبابي للفنون.