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توك شو

أحمد موسي يعرض صورة نادرة لوالد حسن حمدي ضمن فريق الأهلي.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:28 م
البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا نادرة لـ أول فريق للنادي الأهلى شارك في الدوري موسم 1947-1948.

واكد موسى أن اللاعب محمد إسماعيل والد الكابتن حسن حمدي، كان يشارك فى أول دوري للأهلي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن، الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، ترك الاهلى وهو متفوق وكان متفوقا على ريال مدريد.

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن، حسن حمدي كان على علاقة قوية باللاعبين والمدربين، والجمهور.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، ظل فى النادى الأهلى لمدة 55 سنة و قدم أشياء كثيرة لجريدة الأهرام.

وكشف الإعلامى أحمد موسي أن حسن حمدي كان يجمع بين الهرمين، جريدة الأهرام و النادى الأهلى.
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