بيان رسمي.. الأهلى يكشف كل ما دار بين الخطيب وتركي آل الشيخ فى السعودية

كشف النادى الأهلي في بيان رسمي له تفاصيل الزيارة التى قام بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لـ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الكابتن الخطيب بمنزله قبل أسابيع.



وقال النادى الأهلى إن اللقاء جاء وديًّا للغاية وفي أجواء تعكس أواصر المحبة والتقدير والاحترام المتبادل، ووسط ترحاب شديد من جانب المستشار تركي آل الشيخ، الذي عبر عن امتنانه بزيارة الكابتن الخطيب وعن حبه لمصر والنادي الأهلي الذي يعشقه.



وأوضح البين أن رئيس الأهلي اطمأن على صحة المستشار تركي آل الشيخ، ودار حوار مطول عن الطبيب الأمريكي المعالج له، وأجرى معه اتصالًا هاتفيًّا أثناء الجلسة لاستشارته طبيًّا عن حالة الكابتن محمود الخطيب، للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه. وطلب الطبيب الأمريكي كل الفحوصات والأشعات التي أجراها رئيس الأهلي مؤخرًا لتشخيص الحالة.



وأضاف : " انتقل الحوار بين الكابتن محمود الخطيب وآل الشيخ حول الموعد المقترح لمشاركة الأهلي في مهرجان النجم الليبي طارق التايب، بمواجهة الهلال السعودي. ونظرًا إلى ارتباطات الأهلي الرسمية خلال هذه الفترة، أجرى المستشار تركي آل الشيخ اتصالًا هاتفيًّا برئيس نادي الهلال السعودي، وتم الاتفاق على تحديد موعد آخر في مارس المقبل لإقامة المهرجان".



ومن جانبه أكد المستشار تركي آل الشيخ امتنانه لزيارة الكابتن محمود الخطيب لمنزله، التي تؤكد العلاقات القوية التي تربطه بشقيقه رئيس الأهلي، على حد وصفه.



وأضاف أنه سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية قريبًا، ووجه الدعوة إلى الكابتن الخطيب لزيارته هناك وإجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على سلامته.



وقال إن لقاءه مع رئيس الأهلي كان وديًّا وأخويًّا، ولم يتم التطرق إلى أي شأن رياضي، وأنه أحد محبي الأهلي وعشاقه، أما القرارات فهي تخص الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي فقط.