قفشة: جلوسي مع نجم الأهلي إضافة.. وسياسة التدوير لا تخصني.. فيديو

أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة مباراة مصر المقاصة، اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.





الأهلي فاز على مصر المقاصة 2-0 سجلهما علي معلول وأفشة، على ملعب السلام، في الجولة 11 ببطولة الدوري المصري.





وقال "أفشة" في تصريحات لفضائية "تايم سبورتس": "مصر المقاصة فريق كبير ومحترم والأهم الـ3 نقاط، ولا نفكر سوى في اللقاء المقبل".





وتابع: "أشكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بالأخص والمدرب سامي قمصان أيضًا، انسجمت سريعًا مع الفريق ولدي الكثير لكي أقدمه مع الأهلي، ما زال لدي 23 سنة ، جلوسي مع أحمد فتحي في غرفة واحدة أثر معي بشكل كبير، وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز لاعب كبير ومحترم".



