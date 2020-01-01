نفسى يلعب فى الاهلي.. رسالة من حسن حمدي لـ محمد صلاح.. فيديو

قال حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي واجهة مشرفة لمصر.



وأضاف حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يستطيع توجيه نصيحة لصلاح، معلقًا " هو اللى ينصحنى مش أنا اللى انصحه".



وأشار حسن حمدي، إلى أن، محمد صلاح وصل لمرتبة عالمية، وعليه ان يحافظ على مستواه لأنه لاعب مميز ويتمتع باخلاق عالية.



وأوضح حسن حمدي، أنه لم ير صلاح قبل الانتقال لـ بازل، مؤكدًا ان صلاح كان يلعب فى المقاولون وانتقل وهو في سن صغيرة.



وأكد حسن حمدي، أن، محمد صلاح اسم عالمى وشرف للمصريين بالكامل، موضحًا انه لم يتقابل مع صلاح فى أى لقاء.



وتمنى حسن حمدي ان يلعب محمد صلاح فى النادى الأهلى، معلقًا " منعرفش نجيبه الآن".

