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توك شو

شاهد رد حسن حمدي على رسالة مرتضى منصور.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:53 م
الكابتن حسن حمدي
الكابتن حسن حمدي
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البهى عمرو
قال الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه لا يفكر فى الترشح لانتخابات النادي الأهلي، موضحًا أنه اعتزل العمل الرياضي منذ عام 2013.

وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه عندما يتخذ قرارًا لا يتراجع فيه.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أرسل رسالة له يغازل فيها حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق للعودة لانتخابات النادي الأهلي.

أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رسالة المستشار مرتضى منصور جاء فيها "حسن حمدي المحترم.. يا خسارة أنه خارج السياق".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذه الرسالة جاءت قبل بدء الحلقة بدقائق.
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