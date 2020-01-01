حسن حمدي : هؤلاء أفضل 3 مدربين تولوا تدريب الأهلي.. فيديو

قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن هناك مدربين كثيرين جاءوا للاهلى وحققوا نجاحات كثيرة.



وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن هديكوتى و مانويل جوزيه و فايتسا من أفضل المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي.



قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن كاشفوا الأهلى كانوا يبحثون عن اللاعبين الأكفاء فى كل الاندية، أن لم يتدخل فى اختيار أو فرض لاعب على الجهاز الفنى.



وأشار الكابتن حسن حمدي، إلى أن، مانويل جوزيه جاء للأهلي عن طريق أحد الوكلاء، وتم أرسال اسم مانول لإدارة الاهلى و دراسته.



وأكد الكابتن حسن حمدي، أن، مانويل جوزيه عندما جاء للأهلي لم يكن المدرب الأول فى البرتغال، ولكن كان فى المستوى الثالث، ولكن عندما جاء الأهلى حقق نجاحات كثيرة.



وأكد حسن حمدي، أن مانويل جوزيه، قام بتوظيف اللاعبين لذلك حقق بطولات كثيرة.



وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن، مستوى المدربين الأجانب الذين يعملون فى مصر درجة ثالثة فى أوروبا، معلقًا " بواقي أوروبا.

