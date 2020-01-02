بيان عاجل للخارجية الأمريكية بشأن اقتحام سفارة واشنطن في بغداد

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، منذ قليل، بيانًا عاجلًا، قالت فيه إن الوزير مايك بومبيو أدان بشدة الهجمات التي تعرضت لها سفارة بلاده في بغداد.





وقال البيان "أجرى بومبيو اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي، أدان فيه اقتحام السفارة من قبل مليشيات مدعومة من إيران، ويجب اتخاذ ما يكفي من تدابير وإجراءات لحماية المنطقة المحيطة بالسفارة".





وأضاف "أكد بومبيو على سياسية واشنطن الداعمة لاستقرار وسيادة واستقلال العراق، وأن الرئيس دونالد ترامب سوف يدعم تلك السياسية دوما".





وكانت الخارجية أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أن بومبيو قرر إرجاء رحلة مقررة إلى أوكرانيا من أجل "متابعة الوضع" في العراق، بعد اقتحام سفارة بلاده في بغداد.





وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت أمس الأول، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.



