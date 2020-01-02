AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان عاجل للخارجية الأمريكية بشأن اقتحام سفارة واشنطن في بغداد

الخميس 02/يناير/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، منذ قليل، بيانًا عاجلًا، قالت فيه إن الوزير مايك بومبيو أدان بشدة الهجمات التي تعرضت لها سفارة بلاده في بغداد.

وقال البيان "أجرى بومبيو اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي، أدان فيه اقتحام السفارة من قبل مليشيات مدعومة من إيران، ويجب اتخاذ ما يكفي من تدابير وإجراءات لحماية المنطقة المحيطة بالسفارة". 

وأضاف "أكد بومبيو على سياسية واشنطن الداعمة لاستقرار وسيادة واستقلال العراق، وأن الرئيس دونالد ترامب سوف يدعم تلك السياسية دوما". 

وكانت الخارجية أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أن بومبيو قرر إرجاء رحلة مقررة إلى أوكرانيا من أجل "متابعة الوضع" في العراق، بعد اقتحام سفارة بلاده في بغداد.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت أمس الأول، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا. 

وانسحبت عناصر مليشيات الحشد الشعبي الإيرانية بالعراق أمس، الأربعاء، من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، بموجب قرار من قيادته غداة اقتحامها من قبل محتجين غاضبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا قال وزير الخارجية الامريكي لـ صالح وعبد المهدي بعد اقتحام السفارة في بغداد

تطورات خطيرة بالعراق.. متظاهرو الحشد الشعبي يحاولون اقتحام سفارة أمريكا.. واشنطن ترسل قوات وتؤكد حماية مواطنيها.. الخارجية العراقية ترفض اقتحام السفارة.. والتيار الصدري يكشف أسباب المظاهرات

وزير الخارجية الأمريكي يكشف المتهمين بـ اقتحام السفارة في بغداد.. صور

إصابات بين أنصار الحشد الشعبي أمام السفارة الأمريكية ببغداد

جنود أمريكيون ينتشرون فوق مبانٍ قرب السفارة وسط بغداد.. صور

انسحاب جميع عناصر الحشد الشعبي من محيط السفارة الأمريكية في بغداد

ترشيحاتنا

عاجل | حسن حمدي يكشف معلومات جديدة عن أحداث بورسعيد وعلاقة المشير طنطاوي بحل الأزمة

حسن حمدي يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب.. فيديو

حسن حمدي يحسم جدل الترشح لانتخابات الأهلى .. فيديو

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا ؟

غياب أندية الممتاز.. مسئولو مراكز الشباب ودوري القسمين الثاني والثالث تلبي دعوة مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقام غريب.. شاب يتخلص من سيارة مرسيدس G63 بإلقائها من الطائرة

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة