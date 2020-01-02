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أخبار العالم

مقتل رئيس أركان الجيش التايواني| تفاصيل

الخميس 02/يناير/2020 - 10:20 ص
مقتل رئيس أركان الجيش
مقتل رئيس أركان الجيش التايواني
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سمر صالح
أفاد الإعلام الرسمي في تايوان، بأنه تم العثور على جثة رئيس الأركان العامة للجيش الجنرال شين يي مينج، بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية شمالي البلاد اليوم الخميس.

وذكر الجيش التايواني أن 8 أشخاص، بينهم الجنرال شين، لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في وقت سابق من اليوم.

وأشارت تقارير أولية إلى أن شين كان في عداد المفقودين، وأن بعض الذين كانوا على متن الطائرة، وعددهم 13 شخصا، ما زالوا على قيد الحياة.
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