حكام مباريات الخميس والجمعة فى الدورى الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم وغدا 2 و3 يناير ضمن الجولة الحادية عشر لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:



الخميس 2 يناير 2020

-حرس الحدود وبيراميدز: وليد عبد الرازق وهانى العراقى واحمد التلاوى.. وخير الله سليمان حكما رابعا



-المصرى وسموحة: محمود ناجى ومحمد عزازى ونور سعيد.. والسيد منير حكما رابعا



-الزمالك وأسوان: طارق سامى وتحسين السادات وابراهيم السودانى.. واحمد عبد الله حكما رابعا



الجمعة 3 يناير 2020

وادى دجلة وطلائع الجيش: محمد حسن وعمر فتحى ومصطفى عبد العظيم.. وأحمد ناصر حكما رابعا