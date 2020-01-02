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رياضة

حكام مباريات الخميس والجمعة فى الدورى الممتاز

الخميس 02/يناير/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم وغدا 2 و3 يناير ضمن الجولة الحادية عشر لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

الخميس 2 يناير 2020
-حرس الحدود وبيراميدز: وليد عبد الرازق وهانى العراقى واحمد التلاوى.. وخير الله سليمان حكما رابعا

-المصرى وسموحة: محمود ناجى ومحمد عزازى ونور سعيد.. والسيد منير حكما رابعا

-الزمالك وأسوان: طارق سامى وتحسين السادات وابراهيم السودانى.. واحمد عبد الله حكما رابعا

الجمعة 3 يناير 2020
وادى دجلة وطلائع الجيش: محمد حسن وعمر فتحى ومصطفى عبد العظيم.. وأحمد ناصر حكما رابعا
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