محافظ أسيوط يلتقى ذوى القدرات الخاصة للاستماع لمطالبهم

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 17 مواطنًا من ذوي القدرات الخاصة خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين ذوي القدرات الخاصة وكبار السن بديوان عام المحافظة لعرض شكواهم وايجاد الحلول العاجلة لها .



وذلك بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي شركات المرافق ومنيرة بكرى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط وعلي صديق مسئول وحدة حقوق الانسان بالمحافظة وعبير عبد الغني مسئول وحدة رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط ومسئولي مؤسسة مصر الخير وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركات مياه الشرب والصرف الصحي.



واستعرض المحافظ – خلال اللقاء - أكثر من 17 شكوى وطلب مقدمة بعض المواطنين ذوى القدرات الخاصة والتي تمثلت في إيجاد فرصة عمل بالقطاع الخاص وصرف بعض المساعدات العاجلة فضلًا عن تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بعمل ابحاث اجتماعية لبعض الأشخاص وإحالة البعض منهم لمستشفيات الصحة بالمحافظة لتقديم الخدمات الصحية والرعاية لهم فضلًا عن التنسيق مع بعض شركات المرافق لحل بعض الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي.



يذكر أن محافظ أسيوط أعلن تفعيل لقاءات المواطنين بشكل اسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلًا عن دور منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الأنترنت من خلال الموقع الالكتروني "www.shakwa.eg" وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) كما يمكن تلقى بلاغاتكم من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين فضلًا عن عقد لقاء اسبوعي بالمواطنين كل يوم اثنين الساعة 12 ظهرًا للاستماع الى شكواهم وايجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع كافة الجهات على أن يتم تسجيل الشكاوى مسبقًا بإدارة خدمة المواطنين مطالبًا رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين والنزول على أرض الواقع للوقوف على الإحتياجات الفعلية لهم والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.



