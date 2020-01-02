غدًا.. نقابة الصحفيين تنظم حفل رأس السنة

تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين مساء غدٍ الجمعة احتفالات رأس السنة الميلادية على مسرح النقابة.





وقال حسين الزناتى، وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، إنه سيتم تنظيم حفل رأس السنة الجديدة على مسرح النقابة وذلك غداً الجمعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.





وأوضح "الزناتى" أن الحفل سيحييه أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو عز الدين طه، وعدد كبير من مطربى ونجوم الأوركسترا.



