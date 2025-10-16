ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موانع الترشح للعمل في لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بجميع القطاعات للعام الدراسي 2025 / 2026
حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك موانع خاصة ، حيث يجب ألا يكون لدى المتقدم اي من الموانع التالية:
- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة تعليمية حرصا على الصالح العام
- أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) أو التوجيه الفني المشرف على تلك المدارس التابعة للجنة المرشح لها الا بعد انقضاء مدة 3 سنوات من بدء العمل بالتوجيه الفني
- أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة
وبشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة و رئيس أو وكيل لجنة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط فيه ما يلي :
- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة
- أن يكون المرشح للعمل رئيسا أو وكيلا من العاملين بالتربية والتعليم ويفضل العاملين بالتعليم الفني تجاري و فندقي و زراعي وصناعي ، وبالنسبة للمرشح من التعليم العام يراعى أن يكون قد تولى فترة لا تقل ععن عام كرئيس أو وكيل للجنة الادارة او النظام والمراقبة بالمرحلة الثانوية
- أن يكون كل من رئيس اللجنة او وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الاولى أ او ما يعادلها من وظائف المعلمين ( معلم أول أ على الاقل)
- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين
- خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل احدى لجان الادارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قيم او وكيل قسم ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لاعطاء الفرصة لاختيار الافضل
- أن يكون لديه الإلمام الكافي بمهارات وبرامج الحاسب الآلي
- أن يتمتع بمات شخصية قيادية ومشعود بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بأعباء العمل
- ألا يكون له اقارب من المتقدمين لآداء امتحانات الدبلومات الفنية بكاقة نوعياتها حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية
- ألا يكون قد تعدى 5 سنوات في رئاسة لجنة الادارة او النظام والمراقبة ، وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ، ويجوز لوكيل اللجنة الذي امضى 5 سنوات أو اقل وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة اذا ما انطبقت عليه الشروط
- عدم توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء
- ألا يكون محالا للمعاش خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ، أما بالنسبة لوكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة فيجب ألا يكون المرشح محالا للمعاش قبل انتهاء كافة اعمال الدور الثاني في ذات العام الدراسي
- يتم الترشحيح للجان من داخل القطاعات التابعة لها هذه اللجان ويتم الترشيح من قبل الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني من خارج القطاعات اذا تطلب الأمر ذلك
و وافق وزير التربية والتعليم على الاعلان بالمديريات والادارات التعليمية لكل من تنتطبق عليه الشروط ويرغب في التقدم وعمل مقابلات مع كل من تنطبق عليه الشروط لإختيار وترشيح عدد 4 فقط لكل وظيفة ( رئيس - وكيل) وارسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة