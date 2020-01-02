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ديني

حكم الصلاة خلف إمام يلحن في قراءة الفاتحة ويغير مخارج الحروف | اعرف رأي العلماء

الخميس 02/يناير/2020 - 05:46 م
صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
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عبد الرحمن محمد
ورد إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف سؤال عبر صفحته الرسمية، يقول صاحبه : " هل يجوز الصلاة خلف إمام يلحن في قراءة الفاتحة وقد يغير هذا اللحن في مخارج الحروف؟ .

رد الشيخ أبو بكر قائلا : إذا لحن الإمام في الفاتحة لحنا يغير المعنى، أو أبدل حرفا بحرف، كأن لم يخرج لسانه في الذال في { صراط الذين أنعمت عليهم } ولم يرجع لقراءته قراءة صحيحة، لم يصح للمأموم الاقتداء به، فإن صلى خلفه بطلت صلاته، مع بطلان صلاة الإمام.

وأضاف الشافعي أن الإمام أبو حنيفة خالف فقال: لا تبطل ولكن يأثم، وذلك تفريعا على قولهم أن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة، أما عند الجمهور فتبطل لأن الفاتحة ركن، ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } رواه البخاري ومسلم .

وأوضح أنه إذا لحن الإمام في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى كأن يضم النون في { الرحمن الرحيم } أو يضم الهاء في { الحمد لله } .

قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام.. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال بوجوب قراءة المأموم الفاتحة حتى وإن بدأ الإمام في القراءة.

حكم قطع قراءة الفاتحة للركوع مع الإمام

القول الثاني قال بأنه لا يجب على المأموم القراءة خلف الإمام ويكتفي بقراءة الإمام، والقول الثالث أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية وعليه أن يستمع للإمام.

قراءة الفاتحة عند عقد الزواج

يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا وتيامنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية، وقد دلت النصوص الشرعية على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» (سنن الدارقطني).

حكم عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذهب الانسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعا.

وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها".

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية

من جانبها قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المُسلم إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي أكمل قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه.
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