"البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات ورشة العمل الثانية لصناعة المفتية

اختتم مجمع البحوث الإسلامية فعاليات ورشة العمل الثانية لبرنامج صناعة المفتية، والتي عقدت لمدة أسبوع بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، وشهدت مناقشات موسعة للأسئلة الواردة إلى اللجنة، حيث تأتي تلك الورش في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر بتكثيف برامج التأهيل العلمي للواعظات لتمكينهن من القيام بدورهن بشكل متميز.



وأكد الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن تدريب واعظات الأزهر الشريف بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر من خلال ورش عمل متنوعة وعلى أيدي أساتذة متخصصين يستهدف الاستفادة من قدراتهن في خطة مواجهة فوضى الفتاوى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، وخاصة السيدات بما يتناسب مع وسطية الأزهر الشريف.



فيما أشارت الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات إلى أن التدريب العملي لواعظات الأزهر الشريف يتم من خلال مناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، من ناحية التأصيل الفقهي ومراعاته للواقع المعاصر، مع استحضار اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف.