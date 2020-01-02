السفير هادي التونسي: أنا أول طبيب يلتحق بالخارجية من بداية السلك الدبلوماسي.. فيديو

قال السفير هادي التونسي، دبلوماسي سابق، إن الحياة مهمة لتطوير الروح، مضيفا:" كنت محب لعلم النفس والطب النفسي ودخلت كلية الطب للالتحاق بالطب النفسي".



وأردف هادي التونسي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أثناء الدراسة في الكلية كانت طريقة العلاج النفسي مطبقة في أمريكا وكنا نرغب في تطبيقها في مصر".



وأضاف هادي التونسي:" دراسة علم النفس كانت تجربة ثرية لي لأنها أوضحت الكثير عن نفسي وطورت الكثير وفتحت المجال لي للعمل في الطب النفسي"، مضيفا:" كنت أول طبيب يلتحق بالخارجية من بداية السلك الدبلوماسي".



وتابع هادي التونسي:" يجب الإستثمار في دول جنوب المتوسط كي يقل التطرف ويرتفع مستوى المعيشة ونمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".



وأكمل هادي التونسي:" زيادة معدل الدخل في دول حوض المتوسط يكون سوقا للبضائع الأوروبية في جنوب المتوسط ويزيد حجم التبادل التجاري والثقافي".



واستطرد هادي التونسي:" قدمت فكرة الاتحاد من أجل المتوسط في وزارة الخارجية في عام 2006 وكان من الضروري إصلاح الثقافة والتعليم والإعلام والخطاب الديني.

