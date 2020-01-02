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السفير هادي التونسي: أنا أول طبيب يلتحق بالخارجية من بداية السلك الدبلوماسي.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 07:01 م
السفير هادي التونسي
السفير هادي التونسي
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هاني حسين
قال السفير هادي التونسي، دبلوماسي سابق، إن الحياة مهمة لتطوير الروح، مضيفا:" كنت محب لعلم النفس والطب النفسي ودخلت كلية الطب للالتحاق بالطب النفسي".

وأردف هادي التونسي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أثناء الدراسة في الكلية كانت طريقة العلاج النفسي مطبقة في أمريكا وكنا نرغب في تطبيقها في مصر".

وأضاف هادي التونسي:" دراسة علم النفس كانت تجربة ثرية لي لأنها أوضحت الكثير عن نفسي وطورت الكثير وفتحت المجال لي للعمل في الطب النفسي"، مضيفا:" كنت أول طبيب يلتحق بالخارجية من بداية السلك الدبلوماسي".

وتابع هادي التونسي:" يجب الإستثمار في دول جنوب المتوسط كي يقل التطرف ويرتفع مستوى المعيشة ونمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".

وأكمل هادي التونسي:" زيادة معدل الدخل في دول حوض المتوسط يكون سوقا للبضائع الأوروبية في جنوب المتوسط ويزيد حجم التبادل التجاري والثقافي".

واستطرد هادي التونسي:" قدمت فكرة الاتحاد من أجل المتوسط في وزارة الخارجية في عام 2006 وكان من الضروري إصلاح الثقافة والتعليم والإعلام والخطاب الديني.
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