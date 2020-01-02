السفير هادي التونسي: أنا أول طبيب يلتحق بالخارجية من بداية السلك الدبلوماسي.. فيديو

قال السفير هادي التونسي، دبلوماسي سابق، إن الحياة مهمة لتطوير الروح، مضيفا:" كنت محب لعلم النفس والطب النفسي ودخلت كلية الطب للالتحاق بالطب النفسي".
وأردف هادي التونسي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أثناء الدراسة في الكلية كانت طريقة العلاج النفسي مطبقة في أمريكا وكنا نرغب في تطبيقها في مصر".
وأضاف هادي التونسي:" دراسة علم النفس كانت تجربة ثرية لي لأنها أوضحت الكثير عن نفسي وطورت الكثير وفتحت المجال لي للعمل في الطب النفسي"، مضيفا:" كنت أول طبيب يلتحق بالخارجية من بداية السلك الدبلوماسي".
وتابع هادي التونسي:" يجب الإستثمار في دول جنوب المتوسط كي يقل التطرف ويرتفع مستوى المعيشة ونمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".
وأكمل هادي التونسي:" زيادة معدل الدخل في دول حوض المتوسط يكون سوقا للبضائع الأوروبية في جنوب المتوسط ويزيد حجم التبادل التجاري والثقافي".
واستطرد هادي التونسي:" قدمت فكرة الاتحاد من أجل المتوسط في وزارة الخارجية في عام 2006 وكان من الضروري إصلاح الثقافة والتعليم والإعلام والخطاب الديني.
وأردف هادي التونسي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أثناء الدراسة في الكلية كانت طريقة العلاج النفسي مطبقة في أمريكا وكنا نرغب في تطبيقها في مصر".
وأضاف هادي التونسي:" دراسة علم النفس كانت تجربة ثرية لي لأنها أوضحت الكثير عن نفسي وطورت الكثير وفتحت المجال لي للعمل في الطب النفسي"، مضيفا:" كنت أول طبيب يلتحق بالخارجية من بداية السلك الدبلوماسي".
وتابع هادي التونسي:" يجب الإستثمار في دول جنوب المتوسط كي يقل التطرف ويرتفع مستوى المعيشة ونمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".
وأكمل هادي التونسي:" زيادة معدل الدخل في دول حوض المتوسط يكون سوقا للبضائع الأوروبية في جنوب المتوسط ويزيد حجم التبادل التجاري والثقافي".
واستطرد هادي التونسي:" قدمت فكرة الاتحاد من أجل المتوسط في وزارة الخارجية في عام 2006 وكان من الضروري إصلاح الثقافة والتعليم والإعلام والخطاب الديني.