هادي التونسي: أنا صاحب فكرة الإتحاد من أجل المتوسط.. فيديو

قال السفير هادي التونسي، دبلوماسي سابق، إنه كان صاحب فكرة الإتحاد من أجل المتوسط وتكوين كيان يجمع دول حوض المتوسط.



وأضاف هادي التونسي في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "في عام 2006 كنت في وزارة الخارجية وفكرت في هواجس الدول الأوروبية الكارهة لـ الهجرة غير الشرعية والتطرف الديني".



وتابع هادي التونسي: "يجب الاستثمار في دول جنوب المتوسط كي يقل التطرف ويرتفع مستوى المعيشة ونمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا".



وأردف هادي التونسي: "زيادة معدل الدخل في دول حوض المتوسط يكون من خلال سوق للبضائع الأوروبية في جنوب المتوسط ويزيد حجم التبادل التجاري والثقافي".



ولفت هادي التونسي: "قدمت فكرة الاتحاد من أجل المتوسط في وزارة الخارجية في عام 2006 وكان من الضروري إصلاح الثقافة والتعليم والإعلام والخطاب الديني".

