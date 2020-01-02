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حوادث

نيابة أمن الدولة تجدد حبس حلمي حمدون

الخميس 02/يناير/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس حلمي حمدون 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة لاتهامه، بمشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأسندت النيابة للمتهم فى القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
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