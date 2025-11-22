انطلاق الأسبوع 16 من الخطة التدريبية لسقارة غداً بمشاركة 130 متدرباً

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المخلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي السادس عشر من الخطة التدريبية 2025–2026، غداً الأحد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بمشاركة 130 متدربًا في ثلاث برامج تستهدف رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتعزيز جاهزيتهم لخدمة المواطن بكفاءة أكبر.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات هذا الأسبوع التدريبي تتضمن برنامج إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات وبرنامج ورشة تحسين الخدمات في إطار دليل الخدمات الموحد والبرنامج الثالث لإعداد وتأهيل رئيس قرية – النسخة الثانية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان تنفيذ هذه البرامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز قدرات العاملين، وتحقيق جودة الخدمات وتطوير منظومة العمل المحلي بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز سقارة للتدريب إلي أن المركز يواصل رسالته في دعم القيادات المحلية وتمكين الكوادر القادرة على إحداث تأثير إيجابي على أرض الواقع ، مشيراً إلى حرص المركز علي تنفيذ كافة توجيهات معالي وزيرة التنمية المحلية فيما يخص البرامج التدريبية اللازمة للكوادر المحلية في مختلف التخصصات والقطاعات والدرجات الوظيفية بما يساهم في بناء صف ثاني بالمحليات ورفع كفاءة جميع العاملين وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .