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رياضة

عاجل .. الزمالك يتقدم على أسوان بهدف ثان بأقدام زيزو .. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 09:04 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
أضاف أحمد سيد زيزو هدف فريق الزمالك الثاني فى مرمى أسوان بالدقيقة 62 في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.

بدأت مجريات الشوط الثاني بضغط زملكاوي من أجل تعزيز النتيجة واحتسب طارق سامى حكم اللقاء ركلة حرة ضد طارق حامد فى الدقيقة 46 إثر عرقلته أحمد عامر لاعب أسوان وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه نجم الفارس الأبيض.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد فرجاني ساسي للاعتراض على القرارات التحكيمية فى الدقيقة 49 كما أشهر إنذارا ضد سامي الشيشينى فى الجهاز المعاون للفارس الأبيض وقام أيضا بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

واحتسب طارق سامى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الزمالك عقب تعرض يوسف أوباما إلى العرقلة داخل منطقة الجزاء وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب أسوان محمود نعيم فى الدقيقة 60 أهدرها محمود علاء بالدقيقة 61.

نجح أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثاني عقب تلقيه تميريرة وانطلق بسرع وإنفرد بمسعد عوض حارس أسوان وأسكن الكرة الشباك.
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