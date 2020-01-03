بالسعرات الحرارية.. مشروبات شتاء تزيد من تدفئة جسمك .. اختر المناسب لجسمك

تعد المشروبات الشتوية هي أفضل الطرق الطبيعية للتدفئة في الشتاء والتي تفيد الجسم لأن الكثير منها يكون مشروبات طبيعية ولها فوائد عديدة وقدم الدكتور الصيدلي باهر السعيد أفضل المشروبات الشتوية المفيدة الأكثر فالأقل للسعرات الحرارية وهي:



1- الهوت شوكليت باللبن الكامل الدسم الكوب الواحد به 218 سعرا حراريا وهي أعلى المشروبات الشتوية في السعرات الحرارية والتي لا تناسب أصحاب السمنة.



2- حمص الشام به 192 سعر حراري ويعطي طاقة كبيرة للجسم وذلك لاحتوائه علي الشطة والكمون ولكنه مشروب ممنوع علي اصحاب القولون لأن الحمص من البقوليات وهي إحدى الأطعمة غير المفضلة للجهاز الهضمي.





3- السحلب وهو المشروب الأشهر في الوطن العربي ويحتوي علي 165 سعرا حراريا وله فوائد عديدة ويكثر سعراته الحرارية مع زيادة المكسرات و لكن يمكن وضع عليه القرفة لتصبح وجبة غذائية ولكنها تسبب زيادة في الوزن.



4- كوب الزنجبيل مع القرفة وهو أفضل المشروبات المفيدة وليس لها أضرار ولكنها تزيد الحرق وتعطي احساس بالشبع وتعالج أمراض المعدة.



5- الحلبة تحتوي علي 72 سعرا حراريا وهي المشروب الشتوي الذي يمكن تناوله باللبن ويعطي أفضل نتيجة في تدفئة الجسم.