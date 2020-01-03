بسبب التوتر.. سيدة أمريكية تصاب بالشلل في الجانب الأيمن من وجهها.. شاهد

أصيبت سيدة أمريكية في التاسعة والعشرين من عمرها بحالة صدمة بعد أن استيقظت من نومها ذات صباح وفوجئت بأن نصف وجهها مشلول، وأفاد الأطباء بأن "التوتر" هو السبب وراء هذه الحالة.



وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه السيدة "دانييل فيرجسون"، وهي من ولاية "كاليفورنيا"، كانت تعتقد في البداية أنها تعاني من نزلة برد عندما شعرت بالخمول لمدة أسبوع كامل، لكنها وجدت أنه من الغريب عدم معاناتها من أي أعراض أخرى.



وأدركت "فيرجسون"، التي تعمل أخصائية تغذية، أنها تعاني من مشكلة عندما شعرت ذات ليلة بالخدر في لسانها وكانت تعاني من آلام في الفك "وكأن شخصًا ما قد لكمها"؛ ولدى استيقاظها في اليوم التالي، كانت قد فقدت الإحساس في الجانب الأيمن من وجهها.



واصطحبها والداها إلى المستشفى، حيث شخص الأطباء إصابتها بـ"شلل بيل" أو "Bell's palsy"، وهي حالة تسبب الشلل في جانب واحد من وجه الشخص، وتحدث عند التهاب عصب الوجه، ووصف لها الأطباء علاجًا، وذكروا أن التوتر هو السبب في هذه الحالة التي أصابتها.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن السبب وراء الإصابة بهذه الحالة غير معروف تحديدًا، لكن يُعتقد أن التوتر يلعب دورًا من خلال إضعاف جهاز المناعة، مما يؤدي بدوره إلى التهاب الأعصاب.



وعلى الرغم من أن "فيرجسون" كانت تشعر في البداية بالحرج حيال التواجد برفقة أي شخص باستثناء أفراد عائلتها، إلا أنها قررت بعد ذلك مشاركة قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل مع آخرين يعانون من نفس حالتها، وكذلك قررت البحث عن طرق علاج مختلفة للتخفيف من أعراضها.



وأفادت الصحيفة بأنها مازالت تتعافى من هذه الحالة، وهي تعتقد أنه مازال أمامها طريق طويل للتعافي بشكل كامل، لكنها في الوقت ذاته مصرة على ألا تسمح لهذه الحالة بأن تمنعها من تحقيق أهدافها في الحياة.