البحث العلمي تفتح باب التقدم للمرحلة الرابعة بالمشروعات المشتركة مع معهد البحوث النووية

فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المعهد المتحد للبحوث النووية، باب المرحلة الرابعة للمشروعات المشتركة بين العلماء المصريين وعلماء المعهد المتحد للبحوث النووية.



ويتقدم جميع الباحثين من المراكز البحثية والجامعات المصرية، لتتمحور مجالات المشروعات نظريًا وعمليًا حول فيزياء الجسيمات، والفيزياء النووية وفيزياء المواد المكثفة ، للتعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية (JINR) من خلال المعامل:



Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics



Dzhelepov Laboratory of Nuclear Problems



Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics



Frank Laboratory of Neutron Physics



Flerov Laboratory of Nuclear Reactions



Laboratory of Information Technologies



Laboratory of Radiation Biology





وتتوفر جميع المعلومات حول المنشآت العلمية والمعدات ومدير المختبرات والعمل الجماعي هناك. يمكنك الاتصال بأي منهم لترتيب اقتراحك.



وسيتم مراجعة المقترحات من قبل علماء متميزين ترشحهم الشبكة القومية للعلوم النووية (NNS / ASRT) من الجانب المصري ولجنة علمية رفيعة المستوى ترشحهم





كما يتم تمويل المقترحات المعتمدة من كلا الجانبين وفقًا لاتفاقية ASRT-JINR، وستمول الاتفاقية زيارات التبادل واستخدام المعدات والمرافق التقنية في كلا الجانبين.



ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ASRT والمعهد الدولي للعلوم النووية JINR بروسيا الاتحادية بهدف تشجيع ودعم الباحثين والعلماء الشباب لإنجاز جزء من عملهم.



وللاطلاع على استمارة التقدم وتفاصيل المشروعات يرجي زيارة http://submission.asrt.sci.eg/