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تعليم

البحث العلمي تعلن عن الأنشطة العلمية بالتعاون مع مركز ICGEB .. تعرف على التفاصيل

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار التعاون بين الأكاديمية المثمر والبناء مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ICGEB فى مجال البحث العلمى، حيث يقوم مركز ICGEB بدعم عقد وإقامة أنشطة علمية فى المراكز البحثية فى الدول الأعضاء.

وتشمل الأنشطة العلمية إقامة وعقد ورش عمل ودورات تدريبية نظرية وعملية ومؤتمرات واجتماعات علمية تهدف الى تحقيق التواصل بين العلماء والباحثين والمجتمع المدنى وصانعي القرار لهذا سيتم إعطاء الأولوية للأنشطة العلمية التي تتناول موضوعات ذات أهمية على المستوى الوطنى والإقليمى.

وتدعم ICGEB الأنشطة البحثية من خلال الفئات التالية:

اجتماعات ICGEB وينظمها المركز فى الدول الآتية : إيطاليا والهند وجنوب أفريقيا.

ورش عمل ودورات لتقديم التدريب العملى و النظرى تحت رعاية الهيئة البحثية.

كما يدعم برنامج مستقبل العلوم Future of Science الأنشطة العلمية التى تناقش موضوعات علمية حيوية ، ويدعم برنامج Seeds of Science  اجتماعات مصغرة تهدف لإقامة شبكات لتسهيل التعاون العلمى.

ومن الجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم إلكترونيا فى المركز  هو 28 فبراير 2020 وأخر موعد لقبول الطلبات ورقيا فى الأكاديمية 22 مارس 2020 ، لمزيد من المعلومات والتقدم إلكترونيا يرجى الدخول علي الرابط التالى

https://www.icgeb.org/activities/meeting-and-courses/call-for-proposal-meeting-and-courses/
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