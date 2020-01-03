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أخبار العالم

بريطانيا: الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد غير مقبول

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أدانت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، الهجمات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية في بغداد، داعية الحكومة العراقية لضمان حماية مقرات البعثات الدبلوماسية على أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "تدين المملكة المتحدة إدانة مطلقة الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد. إن استهداف البعثات الدبلوماسية غير مقبول نهائيا. ينبغي على الحكومة العراقية ضمان حماية مقرات البعثات الدبلوماسية، ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف".

وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، تعليق خدماتها القنصلية، بسبب هجمات ميليشيات عراقية موالية لإيران على مجمع السفارة.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان: "بسبب هجمات الميليشيات على مجمع السفارة الأمريكية، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر"

وبدأت المظاهرات، الثلاثاء، احتجاجا على غارات جوية أمريكية استهدفت قواعد تابعة لميليشيات كتائب حزب الله في العراق، مما أدى إلى مقتل 25 مسلحا، وذلك ردا على مقتل جندي أمريكي.
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