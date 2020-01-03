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مرأة

في عيد ميلادها.. تعرف على ريجيم إلهام شاهين

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:30 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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هاجر هانئ
يصادف اليوم، الجمعة، عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين والتي أكملت اليوم عامها الـ59، فهي من مواليد 3 نوفمبر 1961.

وعلى الرغم من تخطى الفنانة إلهام شاهين حاجز ال50 إلا أنها، تتبع من حين لآخر بعض الحميات الغذائية التى تخلصها من وزنها الزائد.

فقد كشفت إلهام شاهين فى إحدى اللقاءات الصحفية إنها اتبعت فى إحدى المرات حمية غذائية قاسية لتتخلص من وزنها الزائد، مشيرة أنها سافرت إلى ألمانيا واتبعت حمية "الماء" في أحد المراكز المتخصصة هناك، فكانت تعيش على تناول المياه و ملعقة واحدة من عسل النحل مقسمة على مدار اليوم.

وأضافت إلهام شاهين أن هذه الحمية تعد من الأنظمة القاسية التى اتبعتها واستطاعت من خلالها أن تفقد 6 كيلو جرام من وزنها، بجانب مواظبتها على ممارسة بعض التمارين الرياضية.
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