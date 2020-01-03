ميرفت فريد: مصر لديها أول فريق غنائي عربي للأطفال ذوي الهمم

قالت الدكتورة ميرفت فريد ، مدربة فريق ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية ، إن بداية العمل مع أول فريق غنائى للأطفال بدار الأوبرا المصرية لذوى الاحتياجات الخاصة بدأ عام 2018 ، ومن اخر اعمال الفريق الغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الثانية.





وأضافت الدكتورة ميرفت فريد ، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC "، أن وزير الثقافة " إيناس عبد الدايم " ، اهتمت بشكل كبير وسريع في اجراءات الموافقة على تشكيل الفريق وبداية العمل فى دار الأوبرا المصرية .





وأشارت مدربة فريق ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية ، إلى أن الفريق له ثلاثة فروع خاصة بذوي الاحتياجات في الإسكندرية و القاهرة ودمنهور ومع بداية الشهر الجديد بداية فريق لذوي الهمم فى طنطا .





وتابعت مدربة فريق ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية ، اأن دعم دار الأوبرا للفريق كبير جدا ، مؤكدة أنهم أول فرقة فى الوطن العربى كله لذوي الهمم لغناء الاطفال ، الفريق يبدأ من سن الـ 6 سنوات حتى الـ 40 سنة.



