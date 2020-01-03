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ميرفت فريد: مصر لديها أول فريق غنائي عربي للأطفال ذوي الهمم

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:55 ص
دكتور ميرفت فريد
دكتور ميرفت فريد
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة ميرفت فريد ، مدربة فريق ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية ، إن بداية العمل مع أول فريق غنائى للأطفال بدار الأوبرا المصرية لذوى الاحتياجات الخاصة بدأ عام 2018 ، ومن اخر اعمال الفريق الغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الثانية.

وأضافت الدكتورة ميرفت فريد ، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية " DMC "، أن وزير الثقافة " إيناس عبد الدايم " ، اهتمت بشكل كبير وسريع في اجراءات الموافقة على تشكيل الفريق وبداية العمل فى دار الأوبرا المصرية . 

وأشارت مدربة فريق ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية ، إلى أن الفريق له ثلاثة فروع خاصة بذوي الاحتياجات في الإسكندرية و القاهرة ودمنهور ومع بداية الشهر الجديد بداية فريق لذوي الهمم فى طنطا .

وتابعت مدربة فريق ذوى القدرات الخاصة بدار الأوبرا المصرية ، اأن دعم دار الأوبرا للفريق كبير جدا ، مؤكدة أنهم أول فرقة فى الوطن العربى كله لذوي الهمم لغناء الاطفال ، الفريق يبدأ من سن الـ 6 سنوات حتى الـ 40 سنة.

لفتت الى " أن الفريق يستقبل جميع القدرات ، منوه الى ان جميع الفريق على قدر فنى عالى، وأوضحت أن فرع القاهرة يتكون من حوالي 70 طالبا.
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