كنت أتمنى الأهلي.. محامي عبدالله السعيد يكشف وجهة اللاعب المقبلة

كشف أشرف عبدالعزيز محامي عبدالله السعيد، لاعب فريق بيراميدز، الوجهة الأقرب للاعب، خلال الفترة المقبلة.





وكانت أنباء ترددت مؤخرا عن اقتراب عبدالله السعيد من الانتقال إلى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وقال أشرف عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية:" الوجهة الأقرب لعبدالله السعيد حتى الآن، هي الاستمرار في بيراميدز".





وتابع أشرف عبدالعزيز:" كنت أتمنى أن يستمر عبدالله السعيد في الأهلي، لكنه الآن لاعبا في بيراميدز، ويبحث عن الدخول في نادي المائة بالدوري".





وينتهي عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، دون الرجوع لإدارة ناديه.



