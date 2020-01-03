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فن

في عيد ميلاد إلهام شاهين.. قصة محاولة طليقها تشويهها بماء النار

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:45 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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آيه عاطف
يحل اليوم الجمعة 3 يناير، عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، الـ 59، بعد مشوار فني حافل بالنجاحات.

وتعرضت إلهام شاهين، للعديد من الأزمات في حياتها، كان من بينها خلافها مع زوجها الذي قامت بالانفصال عنه مشيرة إلى أن العصمة كانت معها فقامت بتطليق نفسها منه.

بينما ترددت أنباء تفيد محاولة طليقها تشويهها بماء النار، حيث قام شخص بالذهاب إلى مركز الشرطة وإخبارهم بأن طليقها اتفق معه على أن يلقي ماء النار على وجهها انتقاما منها.

كما أكدت إلهام شاهين، إنها لم تتعرض للموقف ولم تتواجه مع طليقها، أو تعاتبه ولكنها تركت الشرطة تباشر عملها وتتبع الإجراءات الخاصة بهم.
إلهام شاهين إحدى خريجات معهد الفنون المسرحية بدأت حياتها الفنية وهى طالبة قدمت ما يزيد عن 170 عملا فنيا ما بين المسرح والتليفزيون والسينما.
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