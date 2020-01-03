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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من تفويض إرسال قوات تركية إلى ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن مصادقة البرلمان التركي على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان، إن "الحل لن يكون عسكريا، وأن دعم الأطراف المتقاتلة سيزيد زعزعة استقرار ليبيا والمنطقة".

ووصف ستانو موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بأنه أمر مثير للقلق. مشددا على ضرورة احترام جميع الأطراف الدولية، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ودعم جهودها ومبادرة ألمانيا، مؤكد أن ذلك هو السبيل الوحيد للسلام في البلاد.

وكان البرلمان التركي قد صادق، أمس الخميس، على مذكرة رئاسية، تفوض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبا ورفض 184.

وأعربت مصر عن رفضها وإدانتها لموافقة البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية، مؤكدة أن الاتفاق بين تركيا والسراج يخالف اتفاق الصخيرات.
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