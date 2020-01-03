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رياضة

فرمان من اتحاد الكرة .. جمال الغندور ممنوع من الحديث عن الـ VAR

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:22 م
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن صدور فرمان من اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني لرئيس لجنة الحكام جمال الغندور بعدم الحديث عن تقنية الفيديو المعروفة بـ var.

قال المصدر ذاته إن عمرو الجنايني لا يرغب فى الحديث والكشف عن آخر المستجدات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثاني ببطولة الدورى المصري الممتاز.

لفت إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية تحدثت مع جمال الغندور وأخطرته بعدم الحديث عن تقنية الفيديو وإمكانية تطبيقها من عدمه فى الدورى المحليى وترك الأمر لمجلس الإدارة.

واتفقت اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني مع احدى الشركات الإسبانية لتولى كافة الأمور بتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصري على أن يتم الإنتظار للحصول على موافقة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى واعتماده بشكل رسمي.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد سبق وان أعلنت عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى من المسابقة المحلية.
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