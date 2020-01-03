الأهلي ينافس الشباب السعودي على ضم نجم الصفاقسي

فجرت التقارير الصحفية التونسية مفاجأة كبرى حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم مهاجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



ونشر موقع لابرس التونسي ان النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة من اجل التعاقد مع المهاجم فراس شواط، مهاجم فريق الصفاقسي التونسي.



وأشار الموقع التونسي إلى أن هناك منافسة بين نادي الشباب السعودي وبين النادي الأهلي من اجل الظفر بخدمات شواط.



ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من اجل تدعيم خط الهجوم بناء على تعليمات المدير الفني السويسري رينيه فايلر.



ونجح الاهلي في ابرام اول صفقاته في الشتاء بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، قادمًا من نادي أفيس البرتغالي.