أخبار الرياضة اليوم | مفاجأة في قيد كهربا | وساسي يثير الشكوك في الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلي الدولية عبر السيستم فى اتحاد الكرة تمهيدا لقيده بقائمة المارد الأحمر خلال انتقالات يناير الجارية.أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي، عن عقد اتفاقية توءمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة.فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم "كهربا لاعب النادي الأهلي الدولية وقيده فى الميركاتو الشتوى.كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سبب استخدام المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، للبخاخة، وذلك في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون في البريميرليج.فجرت التقارير الصحفية التونسية مفاجأة كبرى حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم مهاجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.تابع الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك الحساب الرسمى لأهلى جدة السعودى عبر تويتر منذ لحظات قليلة .شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهور حسين فيصل لاعب مواليد ٩٩ في التدريبات الجماعية للفريق.أثار نادي لوزيرن السويسري الجدل حول أنباء رحيل مهاجمه النيجيري بليسينج اليكي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.