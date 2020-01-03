أخبار الرياضة اليوم | مفاجأة في قيد كهربا | وساسي يثير الشكوك في الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
مفاجآت فى وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده فى قائمة الأهلي | القصة كاملة
تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلي الدولية عبر السيستم فى اتحاد الكرة تمهيدا لقيده بقائمة المارد الأحمر خلال انتقالات يناير الجارية.
رسميًا.. الأهلي يعقد اتفاقية توءمة مع الوحدة السعودي | تفاصيل
أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي، عن عقد اتفاقية توءمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة.
اتحاد الكرة يصدم الأهلى بشأن وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده
فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم "كهربا لاعب النادي الأهلي الدولية وقيده فى الميركاتو الشتوى.
تعرف على سبب استخدام محمد صلاح للبخاخة في مباراة ولفرهامبتون
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سبب استخدام المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، للبخاخة، وذلك في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون في البريميرليج.
الأهلي ينافس الشباب السعودي على ضم نجم الصفاقسي
فجرت التقارير الصحفية التونسية مفاجأة كبرى حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم مهاجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
فرجاني ساسي يثير الجدل من جديد بمتابعة حساب أهلي جدة السعودي عبر تويتر
تابع الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك الحساب الرسمى لأهلى جدة السعودى عبر تويتر منذ لحظات قليلة .
كارتيرون يستعين بلاعب مواليد 99 لحل مشكلة غياب ساسي وطارق حامد
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهور حسين فيصل لاعب مواليد ٩٩ في التدريبات الجماعية للفريق.
نادي لوزيرن يثير الجدل حول رحيل اليكي للنادي الأهلي | تفاصيل
أثار نادي لوزيرن السويسري الجدل حول أنباء رحيل مهاجمه النيجيري بليسينج اليكي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
مفاجآت فى وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده فى قائمة الأهلي | القصة كاملة
تضاربت الأنباء خلال الساعات الماضية بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلي الدولية عبر السيستم فى اتحاد الكرة تمهيدا لقيده بقائمة المارد الأحمر خلال انتقالات يناير الجارية.
رسميًا.. الأهلي يعقد اتفاقية توءمة مع الوحدة السعودي | تفاصيل
أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي، عن عقد اتفاقية توءمة مع النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة.
اتحاد الكرة يصدم الأهلى بشأن وصول بطاقة كهربا الدولية وقيده
فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مفاجأة من العيار الثقيل بشأن وصول بطاقة محمود عبدالمنعم "كهربا لاعب النادي الأهلي الدولية وقيده فى الميركاتو الشتوى.
تعرف على سبب استخدام محمد صلاح للبخاخة في مباراة ولفرهامبتون
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سبب استخدام المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، للبخاخة، وذلك في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون في البريميرليج.
الأهلي ينافس الشباب السعودي على ضم نجم الصفاقسي
فجرت التقارير الصحفية التونسية مفاجأة كبرى حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة لضم مهاجم نادي الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
فرجاني ساسي يثير الجدل من جديد بمتابعة حساب أهلي جدة السعودي عبر تويتر
تابع الدولى التونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الزمالك الحساب الرسمى لأهلى جدة السعودى عبر تويتر منذ لحظات قليلة .
كارتيرون يستعين بلاعب مواليد 99 لحل مشكلة غياب ساسي وطارق حامد
شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهور حسين فيصل لاعب مواليد ٩٩ في التدريبات الجماعية للفريق.
نادي لوزيرن يثير الجدل حول رحيل اليكي للنادي الأهلي | تفاصيل
أثار نادي لوزيرن السويسري الجدل حول أنباء رحيل مهاجمه النيجيري بليسينج اليكي إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.